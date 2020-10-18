Алиев заявил о восстановлении контроля над историческим мостом в Карабахе

Азербайджанские военнослужащие отбили у армянской стороны древний Худаферинский мост в Нагорном Карабахе. Над мостом был поднят флаг Азербайджана.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в Twitter.
Азербайджанский лидер также опубликовал видеоролик с военными на Худаферинском мосту, ведущем через реку Аракс.
Отметим, Худаферинский мост, предположительно, построен в 16 веке. Это важный памятник истории и архитектуры. Мост находился под контролем Армении с 1993 года.
Напомним, ранее Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео захвата армянской военной части в Нагорном Карабахе.
Как писало РБК-Украина, вчера Баку и Ереван договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе, которое началось в полночь 18 октября.
Однако уже утром 18 октября стороны конфликта обвинили друг друга в срыве режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.