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Алієв заявив про відновлення контролю над історичним мостом в Карабаху

Автор: Дмитро Левицький

Азербайджанські військовослужбовці відбили у вірменської сторони древній Худаферинський міст у Нагірному Карабасі. Над мостом було піднято прапор Азербайджану.

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Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на сторінці у Twitter.

Азербайджанський лідер також опублікував відеоролик з військовими на Худаферинському мосту, який веде через річку Аракс.

Зазначимо, Худаферинський міст, імовірно, побудований у 16 столітті. Це важливий пам'ятник історії та архітектури. Міст перебував під контролем Вірменії з 1993 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео захоплення вірменської військової частини у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, вчора Баку та Єреван домовилися про нове перемир'я в Нагірному Карабасі, яке почалося опівночі 18 жовтня.

Проте вже зранку 18 жовтня сторони конфлікту звинуватили одна одну у зриві режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі.

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Новини України Ільхам АлієвАрменияАзербайджанНагорный Карабах