Алиев: войну в Украине завершит капитуляция одной из сторон, а не временное перемирие
В реальном мире войны завершаются только после подписания акта капитуляции одной из сторон. "Режим тишины" необходим лишь для того, чтобы "перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует Central Asia Media.
"Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", - заявил Алиев во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку".
Он напомнил, что страна-террорист Россия объявила временно оккупированные территории "своими" и не планирует отступать от этой позиции. Киев и весь мир считает эти территории частью Украины и также не готов жертвовать ими.
"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции", - добавил он.
Алиев отметил, что его страна, в вопросе войны между Россией и Украиной, всегда была на стороне Киева, поскольку Азербайджан также в свое время пострадал от оккупации и нарушения территориальной целостности.
"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново", - пояснил он.
Вопрос о перемирии между Украиной и РФ
В марте Киев поддержал предложение Вашингтона о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. Кремль, в свою очередь, начал выдвигать ряд условий для этого. Недавно же заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым".
По словам главы МИД Андрея Сибиги, через месяц после предложения Вашингтона, Россия запустила против Украины:
- 70 ракет различных типов;
- более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed;
- более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).
В частности министр призвал усилить давление на Россию.
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