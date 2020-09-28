Алиев призывает урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе через резолюции ООН

Фото: Ильхам Алиев (president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.

Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.

В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом Алиев подчеркнул, что именно Армения нарушает переговорный процесс.

"Заявление правительства Армении о том, что "Нагорный Карабах - это Армения" нанесло серьезный удар по переговорам. Призывы к переговорам Азербайджана с Нагорным Карабахом являются попыткой изменить формат переговоров, что также является неприемлемым", - сказано в заявлении пресс-службы Алиева.

"Конфликт должен решаться только в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают к немедленному, безусловному и полному выводу армянских сил из оккупированных территорий", - подчеркнул Алиев.

Ранее Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя из-за обстрелов.

Также Армения объявила призыв и ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.