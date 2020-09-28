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Алієв закликає врегулювати конфлікт в Нагорному Карабасі через резолюції ООН

Азербайджан, Понеділок 28 вересня 2020 22:22
Алієв закликає врегулювати конфлікт в Нагорному Карабасі через резолюції ООН
Фото: Ільхам Алієв (president.az)
Автор: РБК-Україна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав до врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі у відповідності з резолюціями ООН. За його словами, їх дотримання повинно призвести до виведення військ Вірменії з регіону.

Про це повідомляє сайт президента Азербайджану.

У розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом Алієв підкреслив, що саме Вірменія порушує переговорний процес.

"Заява уряду Вірменії про те, що "Нагорний Карабах - це Вірменія" нанесла серйозний удар по перемовинам. Заклики до переговорів Азербайджану з Нагорним Карабахом є спробою змінити формат переговорів, що також є неприйнятним", - сказано в заяві прес-служби Алієва.

"Конфлікт повинен вирішуватися лише в рамках міжнародного права і територіальної цілісності Азербайджану на основі відповідних резолюцій Ради безпеки ООН, які закликають до негайного, безумовного та повного виведення вірменських сил з окупованих територій", - підкреслив Алієв.

Раніше Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли.

Також Вірменія оголосила призов і обмежила виїзд з країни чоловіків у віці від 18 до 55 років.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.

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