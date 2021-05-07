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Алиев объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана

Автор: РБК-Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, который вернулся под контроль Баку в ходе осенней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны. Данное решение направлено на восстановление исторического облика Шуши.

Об этом пишет "Интерфакс-Азербайджан".

"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - говорится в сегодняшнем распоряжении Алиева.

Также правительству Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с этим распоряжением.

Напомним, в начале ноябре в ходе стремительной операции армии Азербайджана военным Армении и формированиям непризнанного "Арцаха" пришлось оставить Шушу. С 8 ноября 2020 года город полностью перешел под контроль Баку, параллельно бои продолжались уже на расстоянии 2-3 километров от столицы НКР Степанакерта.

По условиям мирного соглашения Степанакерт и еще несколько районов Нагорного Карабаха контролируют российские миротворцы. Другие несколько районов сразу перешли под контроль Баку.

Подробнее о событиях осени 2020 года читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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Новости Украины Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах