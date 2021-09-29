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Alibaba запретит на своих площадках продажу оборудования для майнинга криптовалют

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Пекин, Среда 29 сентября 2021 15:39
Alibaba запретит на своих площадках продажу оборудования для майнинга криптовалют Фото: Alibaba запретит продажу устройств для майнинга (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайский гигант онлайн-ретейла Alibaba запретит с 8 октября продажу оборудования для майнинга криптовалют и соответствующего программного обеспечения. Кроме того, компания откажется от реализации обучающих материалов по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление китайской компании.

"Это объявление вступит в силу 8 октября 2021 года", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что под запрет попадет все оборудование и программное обеспечение, связанные с добычей таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других. С продажи также будут сняты учебники и стратегии по майнингу.

На платформах компании будут закрыты две категории разделов:

  • Бытовая электроника - Блокчейн-майнеры - Аксессуары для блокчейн-майнеров;
  • Бытовая электроника - Майнеры блокчейнов - Майнеры блокчейнов.

Напомним, ранее власти Китая запретили все операции с криптовалютами, приравняв их к преступлению.

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