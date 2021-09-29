Alibaba заборонить на своїх майданчиках продаж обладнання для майнінг криптовалют

Китайський гігант онлайн-ритейлу Alibaba заборонить з 8 жовтня продаж обладнання для майнінгу криптовалют і відповідного програмного забезпечення. Крім того, компанія відмовиться від реалізації навчальних матеріалів з цієї теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайської компанії .

"Це оголошення набуде чинності 8 жовтня 2021 року", - йдеться в заяві компанії.

Відзначається, що під заборону потрапить все обладнання та програмне забезпечення, пов'язані з видобутком таких криптовалют, як Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin та інших. З продажу також будуть зняті Підручники і стратегії по Майнінг.

На платформах компанії будуть закриті дві категорії розділів: