Алгоритм роботи Instagram змінять через скарги

Соціальна мережа Instagram змінить алгоритм відображення публікацій в розділі Stories. Таке рішення було прийнято після скарг, що алгоритми соцмережі видають контент, який не отримує ту аудиторію, на яку розрахований.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре. З часом ми перейдемо до того, щоб надавати повідомленнями, якими повторно поділилися, такий же пріоритет, як і оригінальним Stories", - заявили представники соцмережі.

За словами представників компанії, новий алгоритм дозволить платформі поширити найбільш важливі новини серед більш широкої аудиторії. Таким чином, Instagram буде в рівній мірі показувати оригінальний контент, а також ту інформацію, якою користувач поділився з іншої сторінки.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре", - заявили в компанії.