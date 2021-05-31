ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Алгоритм роботи Instagram змінять через скарги

Новость на русском →
Понеділок 31 травня 2021 16:51
Алгоритм роботи Instagram змінять через скарги Фото: Instagram змінить алгоритм роботи Stories (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Instagram змінить алгоритм відображення публікацій в розділі Stories. Таке рішення було прийнято після скарг, що алгоритми соцмережі видають контент, який не отримує ту аудиторію, на яку розрахований.

Про це повідомляє The Financial Times.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре. З часом ми перейдемо до того, щоб надавати повідомленнями, якими повторно поділилися, такий же пріоритет, як і оригінальним Stories", - заявили представники соцмережі.

За словами представників компанії, новий алгоритм дозволить платформі поширити найбільш важливі новини серед більш широкої аудиторії. Таким чином, Instagram буде в рівній мірі показувати оригінальний контент, а також ту інформацію, якою користувач поділився з іншої сторінки.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше Instagram і Facebook дали всім своїм користувачам можливість приховувати лайки під постами.

Крім того, у квітні компанії Facebook взялася за розробку дитячої версії соцмережі Instagram.

Додамо, що соцмережа Instagram заявляла про намір захистити підлітків від повідомлень від дорослих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Instagram соцсети
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми