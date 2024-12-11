Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки

Росія може знову вдарити по Україні "Орєшніком"

Як повідомило Reuters, США вважають, що російський "Орєшнік" глобально не змінить хід війни. Однак РФ може знову вдарити по території України.

За даними джерела агенства, Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету по Україні найближчими днями. У США вважають, що "Орєшнік" - це лише чергова спроба Росії тероризувати Україну.

Також нагадаємо, що 8 грудня посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по Україні найближчим часом. Однак поки не відомо, застосують вони "Орєшнік" чи інші ракети.

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