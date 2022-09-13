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"Альфа" СБУ знищила ворожу БМП у Херсонській області (відео)

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 19:40
"Альфа" СБУ знищила ворожу БМП у Херсонській області (відео) Фото: "Альфа" СБУ знищила ворожу БМП у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українським спецпризначенцям вдалося знищити ворожу БМП на передовій у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині", - йдеться у заяві.

Тактичній групі співробітників "Альфа" вдалося знищити російську БМП з протитанкового ракетного комплексу. Відстань до ворожої цілі сягала 4,7 кілометра.

Нагадаємо, що українські військові знищили групу "російських туристів" у Донецькій області.

Також, військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

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