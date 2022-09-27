UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Альфа Ромео" назвала другого пілота на сезон-2023 Формули-1

Фото: Чжоу Гуаньюй проведе другий сезон у Формулі-1 (twitter.com/alfa_romeo)
Автор: Антон Федорців

Команда Королівських автоперегонів "Альфа Ромео" вирішила продовжити співпрацю з китайським пілотом Чжоу Гуаньюєм на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Молодий гонщик продовжить виступи у Формулі-1 в 2023 році. Прийдешній сезон стане для нього другим у "Великому цирку".

Чжоу ефектно дебютував у чемпіонаті, завоювавши очки в стартовій гонці. На Гран-прі Бахрейну він фінішував 10-м, а поки найкраще виступив у Монреалі – 8-ме місце. Усього в нинішньому сезоні китаєць набрав 6 пунктів. Щоправда, його партнер по команді – Валттері Боттас – оформив 46 очок.

До переходу в F1 Чжоу виступав у європейській та азійській Формулі-3 та провів три сезони у Формулі-2. Найвище досягнення в останній – 3-тє місце за підсумками кампанії 2021-го. Загалом китайський пілот здобув 15 перемог у нижчих серіях перегонів.

Відтепер у Формулі-1 на прийдешній сезон залишилося всього 3 вакансії. Досі не оголосили імена других пілотів "Альпін", "Вільямс" і "Хаас". Тим часом "Альфа Таурі" на сезон-2023 може замінити П'єра Гаслі на Ніка де Вріза.

Раніше Юкі Цунода продовжив контракт із "Альфа Таурі" на сезон-2023. Японський пілот цьогоріч набрав 11 очок у чемпіонаті та зберіг місце в команді на фоні зближення сестринської команди "Ред Булл" і виробника двигунів "Хонда".

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1