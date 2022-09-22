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Середняк Формули-1 продовжив контракт із молодим пілотом

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Фаенца, Четвер 22 вересня 2022 12:09
Середняк Формули-1 продовжив контракт із молодим пілотом Фото: Юкі Цунода під час Гран-прі Франції-2022 (twitter.com/AlphaTauriF1)
Автор: Антон Федорців

Керівництво команди Королівських автоперегонів "Альфа Таурі" вирішило продовжити співпрацю з гонщиком Юкі Цунодою на сезон-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Японський пілот продовжить виступи у Формулі-1. Прийдешній сезон стане для нього третім за кермом "Альфа Таурі".

Цунода опинився в юніорській програмі "Ред Булла" (сестринській команді стайні з Фаенци – ред.) в 2019 році за протекцією "Хонди". Після виступів у Формулі-3 та Формулі-2, де сумарно зібрав 10 подіумів, він отримав шанс дебютувати в Королівських автоперегонах у сезоні-2021.

У дебютному чемпіонаті японець набрав 32 очки. Найкращий фініш – 4-те місце на Гран-прі Абу-Дабі. Натомість у нинішньому сезоні Цунода оформив 11 пунктів, а наразі найвище фінішував в Імолі – на 7-й сходинці.

Відтепер у Формулі-1 на прийдешній сезон залишилося всього 4 вакансії. Досі не оголосили імена других пілотів "Альпін", "Альфа Ромео", "Вільямс" і "Хаас". Тим часом "Альфа Таурі" на сезон-2023 може замінити П'єра Гаслі на Ніка де Вріза.

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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