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"Альфа Ромео" назвала второго пилота на сезон-2023 Формулы-1

Фото: Чжоу Гуаньюй проведет второй сезон в Формуле-1 (twitter.com/alfa_romeo)
Автор: Антон Федорцив

Команда Королевских автогонок "Альфа Ромео" решила продолжить сотрудничество с китайским пилотом Чжоу Гуаньюем на следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Молодой гонщик продолжит выступления в Формуле-1 в 2023 году. Грядущий сезон станет для него вторым в "Большом цирке".

Чжоу эффектно дебютировал в чемпионате, завоевав очки в стартовой гонке. На Гран-при Бахрейна он финишировал 10-м, а пока наилучше выступил в Монреале – 8-е место. Всего в нынешнем сезоне китаец набрал 6 пунктов. Правда, его партнер по команде – Валттери Боттас – оформил 46 очков.

До перехода в F1 Чжоу выступал в европейской и азиатской Формуле-3 и провел три сезона в Формуле-2. Наивысшее достижение в последней – 3-е место по итогам кампании 2021-го. В общей сложности китайский пилот одержал 15 побед в низших автогоночных сериях.

Теперь в Формуле-1 на грядущий сезон осталось всего 3 вакансии. До сих пор не объявили имена вторых пилотов "Альпин", "Уильямс" и "Хаас". Тем временем "Альфа Таури" на сезон-2023 может заменить Пьера Гасли Ником де Вризом.

Ранее Юки Цунода продлил контракт с "Альфа Таури" на сезон-2023. Японский пилот набрал 11 очков в чемпионате и сохранил место в команде на фоне сближения сестринской команды "Ред Булл" и производителя двигателей "Хонда".

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К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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Формула-1