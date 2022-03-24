Альфа-Банк Украина согласовывает с НБУ доверенных лиц вместо подсанкционных акционеров

Альфа-Банк Украина согласовывает с НБУ доверенных лиц, которым будет передано право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе финучреждения.

Согласно законодательству Альфа-Банк Украина согласовывает с Национальным Банком Украины доверенное лицо/лиц, которым передается право голоса по акциям подсанкционных акционеров и право каким-либо образом участвовать в управлении банком. В настоящее время идет процесс согласования и рассмотрения кандидатур на роль доверенного лица.

Банк работает в штатном режиме, эти процессы не влияют на его обычную работу. Управление банком по-прежнему осуществляет Правление и Наблюдательный Совет Банка.

Напомним, что Национальный банк признал репутацию некоторых акционеров Альфа-Банка Украина небезупречной и заблокировал их права голоса как акционеров банка.

Действовать доверенное лицо будет в рамках вопросов Общего собрания, в случае их наличия, по согласованию с НБУ.

Полномочия доверенного лица будут включать участие в Общем собрании, рассмотрение отчета Наблюдательного Совета банка.

В настоящее время Наблюдательный совет и Правление продолжают работать в пределах своих сфер ответственности и компетенций без ограничений.

Министерство иностранных дел Великобритании определило Альфа-Банк Украина отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции

Сегодня, 24 марта 2022 года, Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против России.

Санкции касаются, в том числе, и Альфа-Банка Россия. При этом отдельно подчеркивается, что Альфа-Банк Украина – отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.