Альфа-Банк Україна узгоджує з НБУ довірених осіб замість підсанкційних акціонерів

Альфа-Банк Україна погоджує з НБУ довірених осіб, яким буде передано право голосу за частками акціонерів, чия репутація визнана небездоганною.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі фінустанови.

Відповідно до законодавства Альфа-Банк Україна узгоджує з Національним банком України довірену особу/осіб, яким передається право голосу щодо акцій підсанкційних акціонерів та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком. Наразі йде процес узгодження та розгляду кандидатур на роль довіреної особи.

Банк працює у штатному режимі, ці процеси не впливають на його звичайну роботу. Управління банком, як і раніше, здійснює Правління та Наглядова Рада Банку.

Нагадаємо, Національний банк визнав репутацію деяких акціонерів Альфа-Банку Україна небездоганною та заблокував їхнє права голосу як акціонерів банку.

Діяти довірена особа буде в межах питань Загальних зборів, в разі їх наявності, за узгодженням із НБУ.

Повноваження довіреної особи будуть включати участь у Загальних зборах, розгляд звіту Наглядової Ради банку.

В цей час Наглядова рада та Правління продовжують працювати в межах своїх сфер відповідальності та компетенцій без обмежень.

Міністерство закордонних справ Великобританії визначило Альфа-Банк Україна окремою юридичною особою, яка не підпадає під санкції

Сьогодні, 24 березня 2022 року Міністерство закордонних справ Великобританії оголосило новий пакет санкцій проти Росії.

Санкції стосуються в тому числі й Альфа-Банку Росія. При цьому окремо підкреслюється, що Альфа-Банк Україна - окрема юридична особа, яка не підпадає під санкції.