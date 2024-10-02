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Альфа-банк, "Ростелеком" і не лише. Хакери ГУР атакували фінсектор Росії, - джерела

Ілюстративне фото: хакери здійснили кібератаку на російський фінсектор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України здійснив кібератаку на російський фінсектор. Порушено роботу банків і не тільки.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За даними співрозмовників видання, під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

 

Фото: наслідки української кібератаки

Така атака призвела до глобального збою в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні програми банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні системи фінустанов.

 

Фото: скарги росіян на кібератаку

За даними місцевих ЗМІ, у російських банках визнають збій у роботі, але причин не називають. Терміни відновлення роботи сервісів також не розкривають.

Що передувало

Нагадаємо, українські хакери вже кілька разів здійснювали кібератаки на найбільші російські компанії, зокрема банки.

Зокрема, у липні кіберкорпус ГУР ударив по фінсектор Росії. Атака тривала тиждень. Вона стала однією з наймасштабніших атак на інтернет-інфраструктуру РФ.

Атака вплинула на роботу ВТБ-Банку, Альфа-банку, Сбєрбанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Ак "Барс", Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку, іБанку, банку "Дом.рф" та Банку Росії.

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