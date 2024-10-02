Альфа-банк, "Ростелеком" и не только. Хакеры ГУР атаковали финсектор России, - источники

По данным собеседников издания, под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Фото: последствия украинской кибератаки

Такая атака привела к глобальному сбою в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние системы финучреждений.

Фото: жалобы россиян на кибератаку

По данным местных СМИ, в российских банках признают сбой в работе, но причин не называют. Сроки восстановления работы сервисов также не раскрывают.