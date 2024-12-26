Алергія на холод: лікарі пояснили, як захиститись

Інколи шкіра може реагувати подразненням навіть під час зимової прогулянки. Також аналогічні алергічні реакції може спровокувати прийняття холодного душу або навіть споживання дуже холодної їжі.

Що таке алергія на холод

Холодова алергія - це одна з форм фізичної кропив’янки (алергічне шкірне захворювання), яка виникає під впливом температури, нижчої за температуру шкірних покривів. При чому ця межа низької температури індивідуальна для кожного пацієнта.

Для визначення температурного порогу чутливості застосовується спеціальний прилад, який генерує температуру в діапазоні від 4 до 44°C.

При алергії на холод у місці контакту приладу зі шкірою з’являються пухирці, іноді - свербіж чи печіння шкіри, що дає можливість визначити ступінь активності холодової алергії.

Як проявляється алергія на холод

Холодова алергія проявляється у вигляді плямистих висипань чи пухирців, які з’являються одразу після впливу низької температури, переважно на відкритих ділянках шкіри (наприклад, руки, обличчя тощо).

Загальне переохолодження може призводити до:

набряку Квінке,

утрудненого дихання,

риніту,

кон’юнктивіту,

падіння артеріального тиску,

станів, що потребують невідкладної допомоги.

Після загального зігрівання всі симптоми зазвичай поступово зникають.

Слід зазначити, що холодова алергія не залежить від сезону. Контакт з холодними предметами чи холодною водою (під час миття посуду, вживання холодних напоїв, морозива, купання в басейні чи відкритій водоймі) також може спричинити прояви алергії на холод.

Поява холодової алергії також інколи може стати сигналом про початок розвитку якогось захворювання. І якщо вчасно зреагувати, обстежити пацієнта та призначити лікування, то і холодова алергія наступного сезону вже про себе не нагадає.

Як лікувати холодову алергію

Лікування симптоматичне - прийом антигістамінних препаратів, догляд за шкірою. Більша увага приділяється профілактиці, уникненню чинників, що можуть впливати на виникнення алергічних реакцій на холод.

Щоб запобігти алергії на холод необхідно: