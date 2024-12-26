Аллергия на холод: врачи объяснили, как защититься

Иногда кожа может реагировать раздражением даже во время зимней прогулки. Также аналогичные аллергические реакции может спровоцировать принятие холодного душа или даже потребление очень холодной пищи.

Что такое аллергия на холод

Холодовая аллергия - это одна из форм физической крапивницы (аллергическое кожное заболевание), которая возникает под воздействием температуры ниже температуры кожных покровов. Причем этот предел низкой температуры индивидуален для каждого пациента.

Для определения температурного порога чувствительности применяется специальный прибор, который генерирует температуру в диапазоне от 4 до 44°C.

При аллергии на холод в месте контакта прибора с кожей появляются пузырьки, иногда - зуд или жжение кожи, что дает возможность определить степень активности холодовой аллергии.

Как проявляется аллергия на холод

Холодовая аллергия проявляется в виде пятнистых высыпаний или пузырьков, которые появляются сразу после воздействия низкой температуры, преимущественно на открытых участках кожи (например, руки, лицо и т.д.).

Общее переохлаждение может приводить к:

отеку Квинке,

затрудненному дыханию,

риниту,

конъюнктивиту,

падению артериального давления,

состояний, требующих неотложной помощи.

После общего согревания все симптомы обычно постепенно исчезают.

Следует отметить, что холодовая аллергия не зависит от сезона. Контакт с холодными предметами или холодной водой (во время мытья посуды, употребления холодных напитков, мороженого, купания в бассейне или открытом водоеме) также может вызвать проявления аллергии на холод.

Появление холодовой аллергии также иногда может стать сигналом о начале развития какого-то заболевания. И если вовремя среагировать, обследовать пациента и назначить лечение, то и холодовая аллергия в следующем сезоне уже о себе не напомнит.

Как лечить холодовую аллергию

Лечение симптоматическое - прием антигистаминных препаратов, уход за кожей. Большее внимание уделяется профилактике, избеганию факторов, которые могут влиять на возникновение аллергических реакций на холод.

Чтобы предотвратить аллергию на холод необходимо: