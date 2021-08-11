Олексію Навальному пред'явили ще одне звинувачення, йому загрожує до чотирьох років в'язниці

Слідчий комітет Росії висунув проти опозиціонера Олексія Навального звинувачення у створенні некомерційної організації, що зазіхає на права росіян . Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СКР .

Звинувачення пред'явлено в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 2 ст. 239 КК РФ (створення некомерційної організації, що посягає на особистість і права громадян). Максимальне покарання по не передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією" і особисто керував нею зі своїми соратниками - Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими.

У СКР вважають, що Навальний і його соратники поширювали в Інтернеті заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року.