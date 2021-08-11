Олексію Навальному пред'явили ще одне звинувачення, йому загрожує до чотирьох років в'язниці
Слідчий комітет Росії висунув проти опозиціонера Олексія Навального звинувачення у створенні некомерційної організації, що зазіхає на права росіян. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СКР.
Звинувачення пред'явлено в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 2 ст. 239 КК РФ (створення некомерційної організації, що посягає на особистість і права громадян). Максимальне покарання по не передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.
За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією" і особисто керував нею зі своїми соратниками - Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими.
У СКР вважають, що Навальний і його соратники поширювали в Інтернеті заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року.
Нагадаємо, кримінальну справу про створення Навальним некомерційної організації в Росії завели в кінці квітня.
Відзначити, Навального відправили до в'язниці після того, як йому змінили умовний термін на реальний. Він повинен провести за ґратами 2 роки і 5 місяців.