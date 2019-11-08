Олександрійський Патріархат фактично визнав ПЦУ

Фото: Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II (facebook.com/yevstr)

Олександрійський Патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ

Олександрійський Патріархат фактично визнав автокефалію Православної церкви України. Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook.

Повідомляється, що 8 листопада Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла в храмі на честь столиці Єгипту під час Божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Офіційне повідомлення очікується пізніше.

"Достовірність інформації підтверджена з двох джерел. Пізніше очікується офіційне повідомлення", - написав Зоря.

Таким чином Олександрійський Патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію Православної Церкви України.

Відеозапис з сьогоднішньої літургії, очолюваної Папою і Патріархом Олександрійським і всієї Африки Феодором ІІ: На... Опубліковано Євстратієм Зорею П'ятниця, 8 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 19 жовтня, Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України.

РБК-Україна повідомляло, що Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не змінила позицію Православної церкви України, і фактично підтвердила відмову в її визнанні.