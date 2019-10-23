"Александрия" не может вылететь на матч Лиги Европы из-за погодных условий

Украинский футбольный клуб "Александрии" из-за сложных погодных условий не может вылететь во Францию, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена". Об этом сообщается в официальном Twitter александрийской команды.

Рейс задержали на четыре часа из-за сильного тумана. Согласно данным табло аэропорта "Борисполя", вылет ожидается в 14:00.

Отметим, уже несколько дней над Киевом фиксируют смог. Основными причинами называют погодные условия и сожжение сухой травы и опавших листьев жителями прилегающих к столице районов.

Поединок "Сент-Этьен" - "Александрия" должен состояться на стадионе "Жоффруа Гишар" 24 октября, начало – в 19:55 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Александрия" вместе с бельгийским "Гентом" имеют по одному очку в группе I Лиги Европы. Другие участники квартета "Сент-Этьенн" и "Вольфсбург" имеют по четыре пункта.

В первой игре украинский клуб уступил на выезде немецкой команде (1:3), после чего во Львове сыграл вничью с бельгийцами (1:1).