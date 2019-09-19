"Александрия" уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче Лиги Европы

"Александрию" уступила "Вольфсбургу" в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе немецкого клуба отличились полузащитники Максимилиан Арнольд (20 минута), Адмир Мехмеди (24 мин.) и Йосип Брекало (67 мин.).

Автором единственного гола украинской команды стал Евгений Банада на 66 минуте игры. Хавбек замкнул дальнюю штангу после подачи Валерия Лучкевича.

В другом матче группы F бельгийский "Стандард" обыграл португальскую "Виторию Гимарайнш" со счетом 2:0.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника". Бронзовый призер прошлого сезона украинской Премьер-лиги вынужден будет играть во Львове.