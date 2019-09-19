"Олександрія" поступилась "Вольфсбургу" в дебютному матчі Ліги Європи

"Олександрію" поступилася "Вольфсбургу" у виїзному матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла в Вольфсбурзі на стадіоні "Фольксваген-Арена" і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

У складі німецького клубу відзначилися півзахисники Максиміліан Арнольд (20 хвилина), Адмір Мехмеді (24 хв) І Йосип Брекало (67 хв).

Автором єдиного гола української команди став Євген Банада на 66 хвилині гри. Хавбек замкнув дальню штангу після подачі Валерія Лучкевича.

В іншому матчі групи F бельгійський "Стандард" обіграв португальську "Віторію Гімарайнш" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні "Ніка". Бронзовий призер минулого сезону української Прем'єр-ліги вимушений буде грати у Львові.