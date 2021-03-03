"Александрия" в серии пенальти обыграла "Днепр-1" в 1/4 финала Кубка Украины

Первый тайм был относительно равным без особых моментов. А вот во второй половине все закрутилось. В середине тайма хавбек "Александрии" Максим Третьяков после обрезки от обороны "Днепра-1" решился на дальний удар и не прогадал - 0:1.

Далее "Александрия" отошла к своим воротам, а "Днепр-1" пытался атаковать. Но на 75-й минуте днепрянам стало это делать проще - вторую "желтую", а так и удаление у "Александрии" заработал Дмитрий Гречишкин. Уже спустя 4 минуты "Днепр-1" воспользовался численным преимуществом и сравнял счет - результативный удар на счету Сергея Булецы - 1:1.

Основное время так и закончилось. Собственно, как и оба дополнительных. Судьба матча решалась в серии пенальти, где более удачливыми оказались игроки "Александрии". Героем матча стал вратарь "Александрии" Юрий Панькив, который отразил два пенальти - от Артема Довбика и Сергея Булецы. Таким образом александрийцы выиграли по пенальти - 3:4.