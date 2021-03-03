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"Олександрія" в серії пенальті обіграла "Дніпро-1" в 1/4 фіналу Кубка України

Автор: Ігор Литвиненко

"Олександрія" в серії післяматчевих пенальті обіграли "Дніпро-1" у чвертьфіналі Кубка України з футболу. Основний час завершився 1:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перший тайм був відносно рівним без особливих моментів. А ось у другій половині все закрутилося. В середині тайму хавбек "Олександрії" Максим Третьяков після обрізки від оборони "Дніпра-1" зважився на дальній удар і не прогадав - 0:1.

Далі "Олександрія" відійшла до своїх воріт, а "Дніпро-1" намагався атакувати. Але на 75-й хвилині дніпрянам стало це робити простіше - другу "жовту", а так і вилучення у "Олександрії" заробив Дмитро Гречишкин. Вже через 4 хвилини "Дніпро-1" скористався чисельною перевагою і зрівняв рахунок - результативний удар на рахунку Сергія Булецы - 1:1.

Основний час так і закінчився. Власне, як і обидва додаткових. Доля матчу вирішувалася в серії пенальті, де більш вдалими виявилися гравці "Олександрії". Героєм матчу став воротар "Олександрії" Юрій Паньків, який відбив два пенальті від Артема Довбика і Сергія Булецы. Таким чином олександрійці виграли по пенальті - 3:4.

Паралельно цим поєдинком проходив матч 1/4 фіналу Кубка між "Агробізнесом" і "Шахтарем". Він завершився сенсаційною перемогою в додатковий час футболістів "Агробізнесу" - 1:0.

Нагадаємо, раніше в чвертьфіналі "Заря" перемогла першоліговий "Верес" - 2:1.

Також РБК-Україна писало, що "Динамо" в серії пенальті здолало "Колос" і вийшло в півфінал Кубка України.

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Новини України Днепр-1Кубок УкраиныАлександрия
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