Александрия - Сент-Этьен: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы

"Александрия" встретится с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры считают украинскую команду аутсайдером встречи.

7 ноября 22:00

Львов, "Арена Львов"

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Львов-Арена" состоится матч 4 тура Лиги Европы, в котором встретятся "Александрия" и "Сент-Этьенн".

В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.

Две недели назад поединок во Франции не выявил победителя пары "Сент-Этьен" и "Александрия", игра завершилась вничью (1:1). У обоих клубов по два очка после трех матчей, тогда как у занимающих первое и второе места "Вольфсбурга" и "Гента" по пять.

Для продолжения борьбы за место в плей-офф подопечным Шарана необходимо выиграть у гостей из Франции.