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Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     07.11.2019 - 16:04
Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров
Фото: "Сент-Этьен" - "Александрия" (asse.fr)

Специалисты считают фаворитом французский клуб

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Александрия" будет принимать французский "Сент-Этьен". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

7 ноября 22:00
Львов, "Арена Львов"

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является французская команда. Так, на победу "Сент-Этьен" дается коэффициент 1, 90, тогда как на украинскую команду можно поставить с коэффициентом 4,35. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,40.

Две недели назад поединок во Франции не выявил победителя пары "Сент-Этьен" и "Александрия", игра завершилась вничью (1:1). У обоих клубов по два очка после трех матчей, тогда как у занимающих первое и второе места "Вольфсбурга" и "Гента" по пять.

Для продолжения борьбы за место в плей-офф подопечным Шарана необходимо выиграть у гостей из Франции.

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