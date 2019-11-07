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Олександрія - Сент-Етьєн: де дивитися матч

Новини » Спорт     07.11.2019 - 18:14
Олександрія - Сент-Етьєн: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи

"Олександрія" зустрінеться з французьким "Сент-Етьєном" у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Букмекери вважають українську команду аутсайдером зустрічі.

7 листопада 22:00
Львів, "Арена Львів"

У четвер, 7 листопада, на стадіоні "Львів-Арена" відбудеться матч 4 туру Ліги Європи, в якому зустрінуться "Олександрія" та "Сент-Етьєнн".

В Україні в прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.

Два тижні тому поєдинок у Франції не виявив переможця пари "Сент-Етьєн" і "Олександрія", гра завершилася внічию (1:1). У обох клубів по два очки після трьох матчів, тоді як у "Вольфсбурга" і "Гента", що займають перше і друге місця, по п'ять.

Для продовження боротьби за місце в плей-офф підопічним Шарана необхідно виграти у гостей з Франції.

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