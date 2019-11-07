Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Александрия" будет принимать французский "Сент-Этьен". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

7 ноября 22:00

Львов, "Арена Львов"

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является французская команда. Так, на победу "Сент-Этьен" дается коэффициент 1, 90, тогда как на украинскую команду можно поставить с коэффициентом 4,35. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,40.

Две недели назад поединок во Франции не выявил победителя пары "Сент-Этьен" и "Александрия", игра завершилась вничью (1:1). У обоих клубов по два очка после трех матчей, тогда как у занимающих первое и второе места "Вольфсбурга" и "Гента" по пять.

Для продолжения борьбы за место в плей-офф подопечным Шарана необходимо выиграть у гостей из Франции.