Олександрія - Сент-Етьєн: прогноз букмекерів

У матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи "Олександрія" буде приймати французький "Сент-Етьєн". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

7 листопада 22:00

Львів, "Арена Львів"

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є французька команда. Так, на перемогу "Сент-Етьєн" дається коефіцієнт 1,90, тоді як на українську команду можна поставити з коефіцієнтом 4,35. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,40.

Два тижні тому поєдинок у Франції не виявив переможця пари "Сент-Етьєн" і "Олександрія", гра завершилася внічию (1:1). У обох клубів по два очки після трьох матчів, тоді як у "Вольфсбурга" і "Гента", що займають перше і друге місця, по п'ять.

Для продовження боротьби за місце в плей-офф підопічним Шарана необхідно виграти у гостей з Франції.