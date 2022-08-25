"Александрия" с голами экс-"динамовцев" победила в дерби с "Ингульцем"

Дерби Кировоградской области между петровским "Ингульцем" и "Александрией" в 7-м туре Премьер-лиги завершилось триумфом команды из районного центра (1:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 7-й тур (перенесенный матч)

"Ингулец" – "Александрия" – 1:2

Голы: Кучеренко, 62 – Рыбалка, 22 (пенальти), Цуриков, 48

Стартовые 20 минут соперники использовали для разведки слабых сторон друг друга. Наконец, нащупав огрехи в обороне хозяев, свой выпад организовала "Александрия". Кобзарь ворвался в штрафную, где его сбил кипер "Ингульца" Кучер – пенальти.

К отметке подошел ведущий хавбек "Динамо" времен Сергея Реброва Рыбалка и уверенно пробил в левый угол. Тут же Кобзарь мог удвоить преимущество гостей, но вратарь не дал себя переиграть. В ответ Запорожец в контратаке "Ингульца" пробил в ближнюю штангу.

Новая вспышка активности случилась на старте второго тайма. Правда, из-за проблем со сигналом второй гол "Александрии" телезрители не увидели. Ориентируясь на слова очевидцев, можно представить, как экс-защитник "Динамо" Цуриков замкнул прострел Волошина в штрафную зону.

"Ингулец" пришел в себя минут за 10. Хозяева пошли вперед и таки размочили счет. Это Кучеренко со второй попытки ударом головой после стандарта пробил Билыка – 1:2. Но на большее замахнуться петровцы за финальные полчаса так и не смогли, проиграв стартовый матч чемпионата.

Накануне во Львове "Рух" проиграл "Металлисту" матч, который длился 4,5 часа из-за воздушных тревог. В свою очередь во вторник первые победы в сезоне одержали "Колос", "Заря" и "Верес".