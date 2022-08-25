ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Олександрія" з голами екс-"динамівців" перемогла в дербі з "Інгульцем"

Новость на русском →
Петрове, Четвер 25 серпня 2022 14:55
"Олександрія" з голами екс-"динамівців" перемогла в дербі з "Інгульцем" Фото: Ефектний момент біля воріт "Олександрії" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Дербі Кіровоградщини між петровським "Інгульцем" і "Олександрією" у 7-му турі Прем'єр-ліги завершилося тріумфом команди з районного центру (1:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур (перенесений матч)

"Інгулець" – "Олександрія" – 1:2

Голи: Кучеренко, 62 – Рибалка, 22 (пенальті), Цуріков, 48

Стартові 20 хвилин суперники використали для розвідки слабких сторін один одного. Зрештою, намацавши огріхи в обороні господарів, свій випад організувала "Олександрія". Кобзар увірвався до штрафного майданчика, де його збив кіпер "Інгульця" Кучер – пенальті.

До позначки підійшов провідний хавбек "Динамо" часів Сергія Реброва Рибалка та впевнено пробив у лівий кут. Тут же Кобзар міг подвоїти перевагу гостей, та воротар не дав себе переграти. У відповідь Запорожець в контратаці "Інгульця" пробив у ближню стійку.

Новий спалах активності трапився на старті другого тайму. Щоправда, через проблеми зі сигналом другий гол "Олександрії" телеглядачі не побачили. Орієнтуючись на слова очевидців, можна уявити, як екс-оборонець "Динамо" Цуріков замкнув простріл Волошина до карної зони.

"Інгулець" оговтався хвилин за 10. Господарі пішли вперед і таки розмочили рахунок. Це Кучеренко з другої спроби ударом головою після стандарту пробив Білика – 1:2. Та на більше замахнутися петровці за фінальні півгодини так і не змогли, програвши стартовий матч чемпіонату.

Напередодні у Львові "Рух" програв "Металісту" матч, що тривав 4,5 години через повітряні тривоги. Натомість у вівторок перші перемоги в сезоні здобули "Колос", "Зоря" і "Верес".

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины Александрия УПЛ
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження