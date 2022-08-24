ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Рух" дома уступил "Металлисту". Матч УПЛ трижды прерывали сирены воздушной тревоги

Новина українською →
Львов, Среда 24 августа 2022 19:31
"Рух" дома уступил "Металлисту". Матч УПЛ трижды прерывали сирены воздушной тревоги Фото: Многострадальный матч сирена прерывала трижды (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

В очередном матче 1-го тура Премьер-лиги харьковский "Металлист" обыграл "Рух" во Львове за "каких-то" 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Рух" – "Металлист" – 1:2

Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66

В стартовые 15 минут команды создали ряд возможностей. Харьковчанин Коркишко сперва не смог переиграть кипера в ближнем бою, а затем из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Зато львовянин Сапуга не смог замкнуть угловой на ближней стойке. А еще хавбек "Металлиста" Панасенко пробил над воротами после скидки партнера!

Но дальше соперники взяли паузу почти на 20 минут. Только перед перерывом команды прибавили в активности и обменялись голами. Открыли счет гости: Панькив отбил удар Картушова с близкого расстояния, но парировать добивание Подлепенца с нескольких метров не сумел.

В ответ "Рух" организовал голевую атаку на 41-й. Из собственной половины Таллес выверенной передачей вывел на оперативное пространство Климчука, а тот качнул защитника и пробил точно в левый угол – 1:1.

Вот здесь впервые в ход поединка вмешался враг. Воздушная тревога отправила команды в укрытие ориентировочно на 40 минут. После возвращения на поле "Рух" и "Металлист" сыграли несколько минут тайма первого и лишь 5 минут второй половины – снова сирена.

Новая вынужденная пауза затянулась более чем на час. Второй вынужденный перерыв сыграл в пользу харьковчан. "Металлист" вышел вперед усилиями джокера – Прядуну хватило двух минут на поле, чтобы из центра штрафной переправить в сетку прострел Слюсара.

Однако многострадальный матч на 77-й минуте прервали в третий раз. В этот раз воздушная тревога длилась полчаса. После нее "Рух" сменить цифры на табло так и не сумел, поэтому "Металлист" одержал первую победу после выхода в элиту.

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче-открытии нового сезона Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Металлист Чемпионат Украины УПЛ
NEWS
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам