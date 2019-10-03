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Александрия - Гент: анонс матча

Новости » Спорт    03.10.2019 - 10:25
Александрия - Гент: анонс матча
Фото: "Александрия" - "Гент" (fco.com.ua)

Готовимся к поединку 2 тура группового турнира Лиги Европы

"Александрия" и "Гент" встретятся в матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают бельгийцев фаворитами встречи. Подопечные Шарана дебютировали в групповом этапе турнира с поражения.

3 октября 19:55
Львов, стадион "Арена Львов"

"Александрия" начала групповой этап, проиграв "Вольфсбургу" - 1:3. Первый гол украинского клуба в основной сетке еврокубкового турнира забил Евгений Банада.

После первого тура александрийская команда пока идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Гент" расположился на второй строчке группы I. В стартовом туре бельгийцы обеспечили себе победу над "Сент-Этьеном" со счетом 3:2.

"Александрия" до этого в еврокубках с бельгийскими клубами не пересекалась, а вот "Гент" потерпел четыре поражения в четырех встречах с украинскими командами.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11 бельгийцы уступили киевскому "Динамо" (0:3, 1:3), а в групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/17 дважды проиграл "Шахтеру" (0:5, 3:5).

Интересно, что в составе "Гента" выступают три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

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