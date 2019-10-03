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Олександрія - Гент: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    03.10.2019 - 12:34
Олександрія - Гент: прогноз букмекерів
Фото: тренування "Олександрії" перед матчем з "Гентом" (fco.com.ua)

Фахівці вважають фаворитом бельгійський клуб

"Олександрія" та "Гент" зіграють у поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

3 жовтня 19:55
Львів, стадіон "Арена Львів"

Букмекерські компанії впевнені у перемозі "Гента". Тріумф підопічних Йессо Торупа оцінюють в 1,75, тоді як на успіх "Олександрії" можна поставити з коефіцієнтом 4,75. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,80.

Зустріч відбудеться 3 жовтня на стадіоні "Арена Львів" і розпочнеться о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, підопічні Володимира Шарана дебютували в груповому етапі турніру з поразки від "Вольфсбурга" - 1: 3. Перший гол українського клубу в основній сітці єврокубкового турніру забив Євген Банада.

Бельгійці в стартовому турі забезпечили собі перемогу над "Сент-Етьєном" з рахунком 3:2.

Після першого туру олександрійська команда поки йде на останньому місці в турнірній таблиці, а "Гент" розташувався на другій сходинці групи I.

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