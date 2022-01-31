Александр Усик будет играть за ФК "Полесье" Житомир на турнире "Winter Cup"

"Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. Третьего февраля я дебютирую за эту команду в Турции. "Winter Cup" - смотрите на телеканале «Футбол 1/2/3» в 19:00. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!" - заявил Усик.

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В футболе Усик не новичок, по словам самого Александра до 14 лет, он играл в полузащите за симферопольскую "Таврию".

Турнир "Winter Cup" пройдет в Турции с 3 по 12 февраля. В соревнованиях примут участие харьковский "Металлист", житомирское "Полесье", ровенский "Верес" и одесский "Черноморец".

Усик может дебютировать в первом матче на турнире 3 февраля, когда "Полесье" сыграет с "Вересом".