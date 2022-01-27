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Джошуа отказался от денег. Поединок Усик-Фьюри под угрозой срыва

Новина українською →
Великобритания, Четверг 27 января 2022 16:30
Джошуа отказался от денег. Поединок Усик-Фьюри под угрозой срыва Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (twitter.com/anthonyjoshua)
Автор: РБК-Украина

По информации talkSPORT Энтони Джошуа и Диллиан Уайт отказались от отступных. Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри оказался под угрозой срыва.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Как отмечает источник, вместо боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может пройти два других поединка. По информации СМИ, Джошуа отказался от 15 миллионов фунтов, а Уайт от 5 миллионов фунтов, вместо этого боксеры хотят получить свои бои за чемпионские пояса.

В пятницу начнутся торги по бою за звание чемпиона мира по версии WBC между Фьюри и Уайтом. Между тем Уайт недоволен решением WBC о том, что он получит лишь 20 процентов от суммы, которую боксеры получат за бой.

Фьюри почти подтвердил эту новость в четверг, унижая Уайта на видео в социальных сетях.

"Я не могу дождаться, чтобы ударить Диллиана Уайта прямо в лицо. Я собираюсь дать ему лучшую порку, которую он когда-либо имел в своей жизни. Потренируйся, бомж", - заявил Тайсон Фьюри.

После вероятной отмены боя Усик – Фьюри, украинскому боксеру придется встретиться с Энтони Джошуа. Бой за чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, скорее всего, состоится весной.

Что известно о бое Усик – Джошуа

Британское издание The Telegraph отмечает, что Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в 15 млн. фунтов и отказаться от боя против Александра Усика.

Команда Александра Усика уже ведет переговоры о следующем бое с Тайсоном Фьюри.

"Такая вероятность есть. Такой бой обсуждается с ноября. Но пока нет окончательной позиции, потому что продолжаются переговоры", – уточнил РБК-Украина промоутер Усика Александр Красюк.

Напомним, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO.

С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру".

Напомним, что Леннокс Льюис посоветовал Джошуа отказаться от денег и провести бой против Усика.

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