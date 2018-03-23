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Интервью

Александр Савченко назначен главой Волынской ОГА

НовостиПолитика    23.03.2018 - 15:10
Фото: Александр Савченко (rayradavasilkiv.gov.ua)
Фото: Александр Савченко (rayradavasilkiv.gov.ua)

Нового руководителя Волынской ОГА представил президент Украины Петр Порошенко

Александр Савченко назначен председателем Волынской областной государственной администрации. Нового руководителя Волынской ОГА представил президент Украины Петр Порошенко.

Так, Порошенко отметил, что сейчас в Волынской области планируется создание курорта государственного значения "Шацк", завершение реконструкции дороги Устилуг-Луцк-Ровно, обустройство международного пункта пропуска "Адамчуки-Збереже", внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Порошенко выразил убеждение, что Савченко справится с реализацию указанных задач.

"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - отметил глава государства.

 

Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі. Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це - у рамках ініційованого мною проекту. На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів.

Опубліковано Петром Порошенком 23 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко планирует сменить глав Киевской и Волынской ОГА.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Волынская область    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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