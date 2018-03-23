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Олександр Савченко призначений головою Волинської ОДА

НовиниПолітика    23.03.2018 - 15:10
Фото: Олександр Савченко (rayradavasilkiv.gov.ua)
Фото: Олександр Савченко (rayradavasilkiv.gov.ua)

Нового очільника Волинської ОДА представив президент України Петро Порошенко

Олександр Савченко призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Нового очільника Волинської ОДА представив президент України Петро Порошенко.

Так, Порошенко зазначив, що наразі у Волинській області планується створення курорту державного значення "Шацьк", завершення реконструкції дороги Устилуг-Луцьк-Рівне, облаштування міжнародного пункту пропуску "Адамчуки-Збереже", впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів. Порошенко висловив переконання, що Савченко впорається із реалізацію вказаних завдань.

"Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів", - зазначив глава держави.

 

Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі. Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це - у рамках ініційованого мною проекту. На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів.

Опубліковано Петром Порошенком 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко планує змінити голів Київської і Волинської ОДА.

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Теги: Порошенко Петро, Волынская область
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