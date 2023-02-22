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В Албанії заарештували судно з, ймовірно, російською нафтою

Фото: в Албанії заарештували судно з, ймовірно, російською нафтою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Албанії затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило 22,5 тисячі тонн нафти за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Албанії.

Албанські правоохоронці підозрюють, що нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії. За даними поліції, танкер був завантажений нафтою в грецькому порту Каламата з іншого судна.

Правоохоронці підозрюють, що ця партія нафти походить із країн, що знаходяться під санкціями, і була завезена до Албанії контрабандою, оскільки не мала належної документації. Поліція вилучила нафту та навігаційну документацію капітана, а також затримала екіпаж із 22 громадян для подальших процесуальних дій.

Раніше стало відомо, що в ЄС обговорюють питання про введення санкцій щодо судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яка базується у Дубаї. Її підозрюють у допомозі Росії в обході обмежень на експорт нафти.

Як повідомлялося,Росія планує направляти у 2023 році понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто. держави, які не ввели санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

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