В Албании арестовали судно с, вероятно, российской нефтью

Полиция Албании задержала судно под флагом Ливии, которое перевозило 22,5 тысяч тонн нефти по поддельным документам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Албании.
Албанские правоохранители подозревают, что нефть вывезена из стран, на которые распространяется эмбарго, в том числе из России. По данным полиции, танкер был загружен нефтью в греческом порту Каламата с другого судна.
Правоохранители подозревают, что эта партия нефти происходит из находящихся под санкциями стран и была завезена в Албанию контрабандой, поскольку не имела должной документации. Полиция изъяла нефть и навигационную документацию капитана, а также задержала экипаж из 22 граждан для дальнейших процессуальных действий.
Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают вопрос о введении санкций в отношении судоходной компании SUN Ship Management Ltd, базирующейся в Дубае. Ее подозревают в помощи России в обходе ограничений на экспорт нефти.
Как сообщалось, Россия планирует направлять в 2023 году более 80% своего экспорта нефти в так называемые "дружественные" страны, т.е. государства которые не ввели санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.
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