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В Албанії під час відпочинку загинула українка: у МЗС розкрили деталі

Вівторок 15 липня 2025 19:29
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В Албанії під час відпочинку загинула українка: у МЗС розкрили деталі Ілюстративне фото: в Албанії під час відпочинку загинула українка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Албанії під час відпочинку на морі загинула громадянка України. Стався нещасний випадок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли в Міністерстві закордонних справ.

Як повідомили в МЗС, 11 липня на "гарячу лінію посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 року народження.

"За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну", - повідомили в МЗС.

Наразі консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Що передувало

Сьогодні у мережі поширилась інформація про те, що в Албанії загинула громадянка України. За даними місцевих ЗМІ, жінка разом з двома доньками відпочивала в албанському місті Вльора. Родина пішла купатися в море, коли це було небезпечно.

У якийсь момент одна з доньок жінки почала тонути, тож вона почала її рятувати. Ситуація на воді була серйозною - жінка не змогла витягти дитину з води та загинула сама. Донька загиблої потрапила до реанімації, її стан важкий.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії.

Також ми писали про те, як взимку одразу п'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області.

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