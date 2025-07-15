В Албании во время отдыха погибла украинка: в МИД раскрыли детали

В Албании во время отдыха на море погибла гражданка Украины. Произошел несчастный случай.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказали в Министерстве иностранных дел.

Как сообщили в МИД, 11 июля на "горячую линию" посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины 1983 года рождения.

"По информации родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью. Смерть гражданки наступила из-за несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину", - сообщили в МИД.

Сейчас консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле учреждения.

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилась информация о том, что в Албании погибла гражданка Украины. По данным местных СМИ, женщина вместе с двумя дочерьми отдыхала в албанском городе Влера. Семья пошла купаться в море, когда это было опасно.

В какой-то момент одна из дочерей женщины начала тонуть, поэтому она начала ее спасать. Ситуация на воде была серьезной - женщина не смогла вытащить ребенка из воды и погибла сама. Дочь погибшей попала в реанимацию, ее состояние тяжелое.