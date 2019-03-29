Албания заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в туризме

Албания заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в сфере туризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в комитете по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма состоялась встреча первого заместителя главы комитета Николая Величкович с делегацией Албании. Делегацию возглавлял генеральный секретарь Министерства туризма и окружающей среды Албании Адриан Каменица.

"Каменица отметил, что Албания заинтересована в том, чтобы улучшить сотрудничество и партнерство между двумя странами. В 2017 году Албанию посетило 5 млн туристов, в 2018 году - 6 млн туристов, а в 2019 году планируется принять 10 млн туристов. Каменица подчеркнул , что Албания заинтересована не только в увеличении количества туристов из Украины в Албанию, но и увеличении албанцев, которые приезжают в Украину", - сказано в сообщении.

Так, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, о встрече парламентариев по вопросам развития туристической сферы.

Напомним, в декабре 2018 года Албания заявила, что готова поддерживать Украину на всех международных платформах, в первую очередь - в ООН и ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продолжению санкций против России.