Албанія вислала іранських дипломатів через їх зв'язок із Сулеймані

Фото: прапор Албанії (pixabay.com)

Дипломати мали безпосередній зв'язок з Кассемом Сулеймани

Албанія вислала двох іранських дипломатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top-Channel.

Зазначається, що дипломати мали безпосередній зв'язок з колишнім верховним командувачем іранських сил "Кудс" Кассемом Сулеймани, убитим США.

"Мохаммед Алі Арц Пейманматі та Сеєд Ахмад Хоссейні Аласт оголошені персонами нонграта через діяльність, несумісну зі їхнім статусом та Віденською конвенцією" - йдеться у повідомленні.

Також спецслужби в Альбанії та розвідувальні служби надали докази своїх знань про таємний план атаки на посольство США в Багдаді, організованої Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.