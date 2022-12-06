Албания вышла из ада и стремится в ЕС, - премьер-министр
Албания за последние несколько лет вышла из ада и активно стремится в Европейский Союз. Страна многое проделала на пути в ЕС, хотя были и откровенные ошибки.
Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Албания вышла из ада и будет стремиться в ЕС, даже если Евросоюза не станет", - заявил премьер-министр.
Рама признал, что, оглядываясь назад, есть вещи, которые можно было бы сделать по-другому, чтобы ускорить прогресс Албании, в том числе в рамках интеграции с ЕС.
Согласно статистике ЕС, в настоящее время в Албании самый высокий уровень бедности в регионе: почти половина населения живет за чертой бедности, или подвергается риску бедности. Минимальная заработная плата в стране составляет около 240 евро в месяц.
Ранее мы писали, что Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном. Тирана обвиняет Тегеран в массированной кибератаке на правительственные порталы страны 15 июля.
Напомним, в августе в Албании три человека с паспортами граждан России и Украины пытались проникнуть на военный завод. Во время их задержания пострадали двое солдат.
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