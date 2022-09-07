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Албания разрывает дипотношения с Ираном: дипломатам дали сутки на отъезд из страны

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Тирана, Среда 07 сентября 2022 14:24
Албания разрывает дипотношения с Ираном: дипломатам дали сутки на отъезд из страны Фото: премьер-министр Албании Эди Рама (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном. Тирана обвиняет Тегеран в массированной кибератаке на правительственные порталы страны 15 июля.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

"Спецслужбы доказали, что кибератака была совершена Ираном, который финансировал четыре различные группы для нападения на Албанию. Посольству Ирана передана официальная нота, в которой содержится требование покинуть территорию Албании всему персоналу в течение 24 часов", - заявил премьер.

По словам главы албанского правительства, кибератака, которая произошла еще 15 июля, грозила парализовать государственные службы, удалить системы и украсть данные, что могло привести к ущербу национальной безопасности Албании.

Массированная кибератака в Албании

В конце июля в Албании планировалось проведение Всемирного саммита свободного Ирана. Однако за неделю до мероприятия произошла масштабная хакерская атака, направленная на правительственный онлайн-ресурсы.

В итоге из соображений безопасности, а также из-за террористических угроз правительство страны отменило саммит.

Напомним, в августе в Албании три человека с паспортами граждан России и Украины пытались проникнуть на военный завод. Во время их задержания пострадали двое солдат.

Нарушители попытались проникнуть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность Албании.

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