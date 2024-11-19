Албанія – Україна: Ребров відсіяв одного зайвого на вирішальний матч Ліги націй

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада в Тірані. Поєдинок прийме стадіон "Арена Комбетаре". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив на матч 23-х виконавців. Не потрапив до фінального списку форвард київського "Динамо" Владислав Ванат. Нападник, який напередодні займався індивідуально, вочевидь, так і не встиг відновитися від ушкодження.

Отже, на балканських "орлів" заявлені ті ж футболісти, що й на попередній поєдинок проти Грузії (1:1). Ігрові номери підопічні Реброва теж вирішили не змінювати. Зокрема, лідер команди в останніх матчах – Михайло Мудрик – гратиме під "сімкою".

Офіційна заявка національної команди на матч Албанія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олексій Сич, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 14. Олександр Назаренко, 15. Дмитро Криськів, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Іван Калюжний

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Збірна України програла албанцям у стартовому турі Ліги націй (1:2). Тоді на гол Коноплі підопічні Сілвінью відповіли забитими м'ячами Ісмаїлі та Асані. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.

Загалом історія протистоянь команд налічує 7 матчів. Балканці перемогли лише одного разу, а ще один матч зуміли звести внічию. Натомість національна команда України здобула 5 перемог, зокрема три – в поєдинках із турнірним значенням (кваліфікація до ЧС-1998, відбір до Мундіалю-2006).